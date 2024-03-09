一度跌入殺校網 3小學復活

【本報訊】本學年有5間小學小一被「派0班」、即不獲批開設資助的小一班級，跌入殺校網。近日教育局陸續向小學發出下學年開班信，指在2023/24學年未獲資助開辦小一班的小學中，有3所因申請方案獲批，可以「復活」參加小一派位，該3所小學在2024年度小一派位下獲派的學生總人數均不少於16人。參考2024年度統一派位各小一學校網小學名冊，中華基督教會長洲堂錦江小學、聖嘉祿學校及孔教學院大成小學均有參與小一派位。

包括長洲錦江小學 當局續指，按照現行開辦小一班級的準則，當某公營小學在小一派位下獲派的學生總人數少於16人，除非有特殊考慮因素否則該校不會獲資助開辦小一班級。根據該準則，在2024/25學年有一所學校未能獲資助開辦小一班級。教育局提供四個方案供未能在小一派位下獲資助開辦小一班級的學校申請。

中華基督教會長洲堂錦江小學是其中一間復活的小學，校長葉昌銳表示，接獲通知下學年獲派一班資助小一，對此感到很開心，亦很感恩，他感謝辦學團體、教職員、家長以及學生等的支持。該校本學年以私小一的方式繼續招收小一學生，小一學費由教會資助，其餘的小二至小六級獲資助，而如今獲批資助小一班級，即錦江下學年將變回全資助小學。

葉昌銳坦言該校並不完美，會繼續努力自我完善，以學生學習為首要目標，亦歡迎家長一同給予意見。他又指出未來兩年長洲的適齡學童人口會更少，認為情況將會愈來愈艱難，「每年都係戰戰兢兢」，期望可盡力維持長洲學校數量，「拎最好的一面出嚟貢獻在教育當中。」