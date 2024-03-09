2027年少1萬人升小 倒數殺校暴潮

生育唔夠 移民遠走 縮班合併排隊拔喉 本港生育率極低，學齡人口下降已導致幼稚園及小一陷入無生源的困境，日前（6日）經營逾30年的屯門新一代英文幼稚園宣布暑假停辦，個別小學亦要合併或停辦新校，但「少子化」危機仍最少延續3年，根據政府2021年推算的未來幾年6歲學齡人口，本港由2022年至2027年的6年中，6歲適齡學童的人數由58,500人減至48,500人（見表），6年跌幅高達17%，這還未計算移民潮下最少15萬港人離開的影響。教育局雖以16人為小一開班的最低門檻，但教育界人士估計下學年仍有十分嚴重的縮班挑戰，估計屯門、天水圍是重災區，縱使港府積極吸納高才通，惟這類家庭的教育需求無助基層學校度過困境，希望教育局以更彈性措施應對。

2026年適齡學童 沙田跌幅最大 本港6歲學齡人口2017年及2018年均高逾6萬人，但生育率下降令該年齡層的人口持續向下，政府統計處2021年曾推算未來學齡人口，下學年（2025年）的學齡人口將由53,300人跌至52,000人，減少約1,300人；2026年的情況將更為嚴重，大跌3,300人至48,700人。按地區計算，沙田區跌幅最大，減少近500人；葵青區亦減少400人。學齡人口在2027年陷入低谷後，2028及2029年才逐漸回升至5萬人以上。

疫情及移民潮亦加劇本港人口危機，疫情3年，本港出生率亦銳減，2018年本港新生嬰兒還有53,716人，到疫情尾聲的2022年，新生嬰兒數量減至32,501人，減幅為39.4%。教育局去年曾就3歲適齡讀幼稚園人口作出推算，亦有同樣發現，未來數年入讀幼稚園的幼兒人數持續下跌，由去年的44,000人跌至2026年的29,000人，跌幅為34%。

移民潮影響 流失逾1.5萬中學生 移民潮方面，去年9月教育局公布的《學生人數統計報告書》，發現自2020/21學年起，小學、中學均有大量學生流失，本學年小學的流失人數達11,862人，流失率達3.43%，中學情況流失率更嚴重，流失人數達15,231人，流失率高達4.56%。教育局雖呼籲業界採取停辦新校、重置、合併等方式整合轄下資源應對生源減少，但教育界仍頻頻傳來停辦、合併的消息。

今年縮班惡化 屯門天水圍重災 教育界議員朱國強表示，雖然今年只有一間學校被教育局「派0班」，數字上較去年的5間少，但其實今年縮班的問題依然持續，甚至出現惡化，當中以屯門、天水圍區內的學校較為嚴峻，最嚴重的學校甚至要縮減3至4班，坦言不少學校的士氣都受到影響。

政府近年積極招人才，亦有高才通子女等來港就學，朱國強認為對於解決學生人口不足的問題可起到一定幫助，但難以全面彌補到流失的學生人口，而且高才通子女往往要求高，會想就讀較受歡迎、競爭大的學校，故對於正面臨「派0班」或縮班的學校無太大幫助。

比起以16人開班線就決定學校的能否開班，朱國強認為教育局可採取更彈性的手法，例如不少學校都會在開學後收插班生，觀察約一年至半年再決定是否縮班。朱國強續指不同學生有不同需要，以SEN學生為例，往往適合SEN的學校都較少人就讀時常陷入縮班、「派0班」邊緣，他認為香港教育應保持多元化、百花齊放，避免一次過縮太多同類學校的班別，而且不少學校都很努力進行宣傳，嘗試令更多學生報讀，但面對人口下降的問題學校亦無辦法，「冇學生都唔係佢哋嘅錯。」

移民潮令本港學齡兒童人數大減。 香港居住的 6 歲學齡人口會由2022年的58,500人跌至2027年的48,500人。 本港6歲學齡人口推算數據