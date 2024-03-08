笑看天下：拜登知驚 反應遲鈍

新一年戰火延續，世界並沒有變得更好，反而變得更兇險！以哈停火變成空中樓閣，以軍大開殺戒已無底線，不久前以軍喺加薩地帶中部向等待人道援助嘅巴人開火，超過100人死亡，280人受傷。以軍事後說「首先向天開槍示警，在感受到威脅之下向人群開槍，數百人互相踐踏及擠迫而受傷」。然而，有視頻顯示以軍係直接向輪候物資嘅平民開槍，如此濫殺無辜，實在太冷血，人神共憤！

事實上，以軍空襲加薩未曾稍歇，以色列國防軍空襲多個目標，當地衞生部周二表示，過去24小時有97人死亡及123人受傷，死亡人數至今累計30,631人。聯合國發表聲明，譴責以色列故意讓巴人捱餓，又形容加薩衞生條件極其惡劣，喺難民庇護點，平均340人共用一個洗手間，1,290人共用一個浴室。看來，以軍即使不再空襲加薩，不再濫殺無辜，巴人亦會因惡劣環境而死於疾病，以及因人道物資援送不及而餓死，尤其是剛出生嘅嬰兒。天地不仁，以萬物為芻狗。加薩已成煉獄！

臨近本月10日開始嘅回教齋戒月，以哈停火談判仍無突破。外媒報道，美國日前第3度修改其於聯合國安理會提交嘅以哈停火決議草案字眼，轉為支持加薩停火約6周，以及釋放所有以色列人質。若未能達成停火協議，拜登形容形勢極危險。

加薩衝突爆發5個月以來，美國4次強行阻撓聯合國安理會要求停火嘅行動，如今先知「形勢極危險」？拜登反應遲唔遲鈍啲吖？佢一開始就傾向支持以色列，如今尋求連任總統，喺「超級星期二」民主黨初選中縱使在大部分州份勝出，但有大量選民投「不表態」票表達對其不滿，可見以哈之戰再持續下去，對其連任肯定有阻礙！