龍吟虎嘯：美歐信不信都被嚇倒

俄烏之戰爆發後，討論核武戰爭再不像過去似的大家都三緘其口，而是隔三差五就出現在國家領導人、軍事首腦、媒體輿論、街談巷議、謀臣智庫等的文件和七嘴八舌中，這個頭兒是由俄羅斯總統普京帶起的。

俄烏之戰一爆發，普京就警告美國和西方，必要的時候俄羅斯會使用核武器與他們較量，不惜同歸於盡；沒有了俄羅斯，這個世界還有甚麼意義？美國和西方知道普京敢玩命，俄羅斯是戰鬥民族，手中的核武器可毀滅世界「N次」，但他們還是想不到，普京一開口就啪出了核傢伙。

美西方以為他們手中也有毀滅世界的核武器呀，普京怎麼就一點兒不顧忌，上來就玩兒命？瘋了，肯定是瘋了！長期以來那個大家都心照不宣、堅信不移的「核武器恐怖平衡」——誰也不敢使用核武器的想法和定律，一下子破滅了。普京就是敢首先使用核武器！信他嗎？這太嚇人了，若被他嚇倒，太沒面子了。不信嗎？這太危險了，生命只有一次呀，人類有今天不容易呀，「博唔過」呀。於是，全世界目瞪口呆了好一陣子！膽兒大的嘀嘀咕咕地譴責普京，膽兒小的勸喻白宮千萬小心，別和普京一般見識。

於是我們又看到，美國、北約、歐盟在支援烏克蘭先進武器時小心挑選，並多次表示不能把太厲害的遠程武器支援烏國，不能讓澤連斯基用這些武器打到莫斯科，北約也只能派僱傭兵參戰，擔心直接派兵會惹惱莫斯科，原子彈從天而降。所謂狹路相逢勇者勝，關鍵就是勇者敢「攬住一齊死」。

長期以來，美國稱霸就在於它有原子彈等強大武器，後來蘇聯、中國等多個國家都有原子彈了，美國還敢稱霸，是因為在核恐怖平衡下核武器使用機會趨於零，美國其他先進的武器仍佔優勢。直到普京放言，敢首先使用核武，核平衡打破了，美國基於核武的霸權也就不管用了，而打常規戰美國再強，也不足以維持其軍事霸權也。