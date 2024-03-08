印度鐵騎士捱撞遭輾亡 兩司機涉不顧而去落網

居港多年並已落地生根的中年印度漢，前晚訪友後駕駛電單車歸家，途經長沙灣連翔道期間，懷疑切線時與一輛的士相撞，事主人仰車翻，復被尾隨一輛Tesla電動車輾過，送院後不治，兩名涉事司機不顧而去。執法部門經追查後，昨以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」等罪，先後拘捕的士及電動車司機，意外原因有待調查。

前晚10時許，56歲印度裔男子駕駛電單車，沿連翔道慢線往葵涌方向行駛，當駛至近荔寶路期間，懷疑由慢線切入中線時與一輛的士相撞。事主人車分離，昏迷倒臥中線，其後疑遭一輛尾隨而至的Tesla輾過。惟意外後，肇事的士及Tesla司機俱沒有停車，並且離開現場，有途經駕駛人士見狀，隨即協助報案，當中有人嘗試替鐵騎士施心外壓急救，惜事主身體多處嚴重受傷，由救護車急送明愛醫院搶救後，至當晚10時38分被證實死亡。

的哥Tesla女司機扣查 執法部門調查期間，同時呼籲目擊者提供資料，據報獲涉事的士之乘客主動通報，提供的士車牌資料。人員循線追查，並於昨日凌晨時分，尋回涉事姓馬（67歲）的哥，他涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外發生後沒有停車」及「意外發生後沒有報警」被捕。

另據悉至昨日早上，姓劉（65歲）Tesla女司機主動聯絡執法部門，她涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」及「意外發生後沒有停車」被捕。兩名被捕人士已被扣留調查，肇事車輛已被拖返九龍灣汽車扣留中心檢驗，意外經過及原因有待進一步調查確定。

死者來港居住逾30年 消息指，死者Mohamed，來港逾30年，持有香港身份證，與妻子及家人居於葵涌梨木樹二邨，其中長女已出嫁，兒子仍讀大學。Mohamed是家中經濟支柱，生前於一間貿易公司工作，涉事電單車於3年前購入代步。前晚收工後，Mohamed駕駛電單車到尖沙咀重慶大廈訪友，卻在歸家途中遭遇橫禍。死者家屬形容噩耗非常突然，當得悉兩名涉事司機相繼落網始稍為釋懷，他們冀能盡快領回遺體，依印度傳統替事主舉喪。