搗4貨櫃屋藏值2600萬私煙

【本報訊】執法部門早前接獲線報，得悉有不法分子從海路走私香煙入境，人員經深入調查後，於前日下午聯同海關人員，在落馬洲新田一帶採取聯合行動，突擊搜查新田共4間貨櫃屋，檢獲約580萬支懷疑走私香煙，市值約2,600萬元，應課稅值約1,900萬元。案件已交由海關人員繼續跟進調查。