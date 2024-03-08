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搗4貨櫃屋藏值2600萬私煙

人員檢獲大批未完稅香煙。 人員檢獲大批未完稅香煙。
人員檢獲大批未完稅香煙。
【本報訊】執法部門早前接獲線報，得悉有不法分子從海路走私香煙入境，人員經深入調查後，於前日下午聯同海關人員，在落馬洲新田一帶採取聯合行動，突擊搜查新田共4間貨櫃屋，檢獲約580萬支懷疑走私香煙，市值約2,600萬元，應課稅值約1,900萬元。案件已交由海關人員繼續跟進調查。
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