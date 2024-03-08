警員涉偽造口供妨司法 5‧21再提訊

【本報訊】深水埗警區重案組人員在調查一宗詐騙案件期間，懷疑有人妨礙司法公正。該案件其後交由西九龍總區重案組人員調查，並於去年8月拘捕一名男警務人員，涉嫌在處理10宗案件時偽造口供及意圖妨礙司法公正。該男警員被控偽造及在公職中行為失當共兩罪，案件昨在區院首次提訊。法庭應要求，押後到5月21日早上再提訊，被告獲准繼續保釋。

被指假稱投訴人不追究

32歲被告黃耀聰，報稱為警員，現時已經被停職。控罪指出，被告於2022年11月4日與5日之間，在香港製造虛假文書，即一份日期為2022年11月5日、據稱由周姓女子作出的口供，但是事實上她並沒有作出該口供，意圖由被告藉使用該文書而誘使他上司接受該為真文書；於2023年1月6日與7月28日之間，在香港身為擔任公職的人，即一名隸屬香港警務處的警員，在9宗被警方調查的案件過程之中或者與其公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意行為不當，不誠實地向上級作出虛假陳述，表示投訴人不再追究上述案件，引致上述案件被終止調查。案件編號：DCCC 202/2024