藉驅鬼逼3女指插肛 男中醫囚5年10個月

中學女生與男友分手後，遭深信鬼神之說的母親懷疑被下「降頭」，更懷疑女生的女同學亦「被鬼跟」，找來一名男中醫進行驅鬼儀式。男中醫被指在「儀式」中，要求兩女生與母親全裸，以手指插女生肛門解降。他又要求女生指插其母肛門，以將鬼過渡等。男中醫經審訊後被裁定非禮及以虛假藉口促致他人非法性行為等7罪罪成，昨被區院法官郭啟安判監5年10個月。法官指斥被告作為長輩，卻利用事主母親的迷信心態，多次性侵事主，更要求事主與母親用手指互插肛門滿足其窺淫的變態心理，情節非常惡劣。

已婚被告周國強（65歲），辯方指被告現患上末期大腸癌。

官斥借迷信填私慾行為卑劣 法官指斥被告行為極其卑劣，且只為滿足其私慾，認為總刑期應判監6年，因被告沒有案底而減刑兩個月；被告否認6項非禮及一項以虛假藉口促致他人非法性行為罪，指他於2021年2月至9月間，分別3度非禮當時16歲的Ｘ及17歲的Ｙ，及促致Ｘ進行非法性行為。

案發時，Ｘ與母及同學Ｙ同住，被告是她們的家庭醫生。Ｘ母自2020年開始，便深信鬼神之說，Ｘ與其男友分手之後，Ｘ母深信Ｘ被下「降頭」，又相信Ｙ被鬼跟，於是安排被告替Ｘ及Ｙ進行驅鬼。

自2021年2月14日起，被告7度在Ｘ家中替Ｘ等驅鬼。儀式包括着Ｘ脫光衣服，用手指插入Ｘ肛門數分鐘，指肛門是「陽極」通道，需透過該處驅鬼，最終以手掌推Ｘ胸部一下完結；要Ｘ坐在暖水盒上，以「佛牌」掃Ｘ全身；稱要把Ｘ體內的鬼轉去Ｘ母身上，叫二人裸體臥在床上，把蘆薈塗在Ｘ手指，要求Ｘ指插其母陰道及肛門，但Ｘ不願意，被告捉起Ｘ手指插Ｘ母肛門。

其餘儀式包括要Ｘ、Ｙ及Ｘ母脫去衣服，撫摸Ｙ私處，再雙手捏Ｙ乳房，又叫Ｘ母用手按在Ｙ胸口，被告再指插Ｙ肛門；着Ｘ及Ｘ母臥在床上，先指插Ｘ母肛門，再叫Ｘ母指插Ｘ肛門；着3人脫衣，先後撫摸各人私處及乳房等；稱要以「碌柚葉」替Ｙ沖身驅鬼，以碌柚葉將水灑向全裸的Ｙ，再把碌柚葉放在掌心，掃Ｙ乳房及陰部。Ｘ及Ｙ其後與社工會面時透露事件而報案。案件編號：DCCC 761/2022