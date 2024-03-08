醫健：職場健康：用心推動職安健值得表揚──「全港傑出職安健員工嘉許計劃」

職業安全及健康是一個重要的課題，它不僅涉及僱員自身安全，背後更牽連多個家庭的福祉，不論企業大小和機構性質都絕不能忽視。要更好保障僱員的工作安全和健康，政府、各行各業的僱主僱員、專業團體和相關機構，均應同心協力，共同建立良好的職業安全及健康文化。為促進工作地點的安全及健康，除了僱主為僱員提供安全及健康的工作環境外，員工對職安健的重視、合作和支持，對提升機構的職安健水平亦十分重要。

相信在各位身邊一定有同事或者員工，一直為推動職安健出心出力！員工做得好，當然要讚賞，現在是時候表揚他們了！快些提名他們參加第十六屆「全港傑出職安健員工嘉許計劃」！計劃由職業安全健康局、勞工處、立法會勞工界議員及勞顧會僱員代表聯合舉辦，旨在響應「世界工作安全健康日」，推廣職業安全健康，並表揚在各行各業致力推動安全文化發展的員工。比賽現已接受報名，截止報名及遞交報告日期為2024年3月18日（星期一） 。

比賽設有「機構／企業組」及「工會組」，而「機構／企業組」分為前線員工、管工及管理層三個組別。每組各設金、銀、銅及優異獎。歡迎企業、機構和工會提名用心做好職安健的好員工。

重要日期：

2024年3月18日（星期一）: 截止報名及遞交報告

2024年4月8日至10日（星期一至三）: 入圍者面試

2024年5月7日（星期二） : 頒獎典禮

職業安全健康局

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