新冠流感確診連升5周

【本報訊】本港流感及新冠病毒持續活躍，當局最新數據顯示，新冠肺炎確診率持續創半年新高，地區監測病毒數字回升，反映社區傳播增強；流感確診率亦連升5周，學校及院舍爆發倍增，過去11日（2月25日至3月6日）錄52宗嚴重個案，當中一半死亡。當局公布，再有兒童感染甲型流感後命危，現於廣華醫院兒童深切治療部（PICU）留醫。

根據衞生防護中心最新監測數據，中心上周（2月25日至3月2日）收集7,839個呼吸道樣本中，有1,222個驗出新冠病毒，比率達15.59%，繼前一周破半年新高後持續上升，已是連續第5周上揚。

流感方面，中心上周收集共9,262個呼吸道樣本中，有635個驗出流感病毒，比率為6.86%，亦是連續第5周上升。中心同期錄得33嚴重成人流感個案，當中15宗死亡，本周首4日則錄得19宗嚴重個案，當中11宗死亡，即過去11日總共錄得52宗嚴重個案，當中26宗死亡，比率為50%。

染甲流併發肺炎 10歲女危殆 中心昨日公布，一名有長期病患的10歲女童，上周三（2月28日）開始發燒、喉嚨痛和咳嗽帶痰，周一（3月4日）向中醫求診，至周三（6日）出現氣促，到廣華醫院急症室求醫，並入住該院兒童深切治療部，經化驗後證實感染甲型H3流感病毒，臨床診斷為甲型流感併發肺炎，情況危殆。