大坑西新邨遷出死線近 居民冀延後

【記者梁皓芊報道】大坑西新邨重建在即，原定本月15日為居民遷出「死線」，但仍有不少居民正等候過渡性房屋上樓。葉女士與兒子兩人同居於大坑西新邨，雖已成功申請啟德的過渡屋，但因被通知入伙日期需要延遲，擔心未必能趕及「死線」前遷出，近日更因遷出問題壓力過大，身體多處病痛，希望負責管理的平民屋宇能寬限少許日子。平民屋宇回覆指，部分租戶受過渡屋延期入伙影響，會酌情將其交回單位最後日期延後，但就未透露延後至何時。

等過渡屋 母子憂未趕及

平民屋宇又指，為免住戶於退回單位時需花時間輪候，職員正致電所有未交回單位之住戶，查詢會否預約交還單位。若得悉未能交回單位便會轉交駐邨社工隊跟進及提供協助。至於有關所述個案，平民屋宇其後得悉該住戶已獲編配過渡性房屋，會延遲其交還單位日期，容許其有充足時間搬遷。近期邨內仍掛滿橫額，寫滿「慘」字的布條隨風飄揚，聲討平民屋宇迫遷及未有妥善安置居民；樓梯間的舊式鏤空牆上有以前居民掛上的飾物，下面堆放了許多棄置雜物。