搗濫用2元乘車優惠 男子罰逾1.4萬

【本報訊】供60歲以上及長者、殘疾人士使用的「2元乘車優惠」時有濫用情況，運輸署去年6月起出招打擊，截至上月底共進行約350次行動，有兩宗個案轉交執法部門跟進，其中一宗個案被判罰逾1.4萬元，庭上資料指有關人士涉及18項違反港鐵附例的行為。另一宗則正跟進調查。

另一宗正在跟進 運輸署與公共交通營辦商自去年6月起展開聯合行動，截至上月底，行動共查驗650條路線、發現約2,360名懷疑違規使用「2元優惠計劃」的人士，至今有兩宗個案轉交執法部門跟進，其中一宗於去年6月發現。執法部門表示，去年12月1日以傳票方式檢控涉案49歲姓劉男子，他於上月20日在東區裁判法院提堂，被裁定違反18項《香港鐵路附例》（第14A條）「沒有繳付車費等」，共被判罰款14,400元。至於另一宗轉介個案，則於今年1月底運輸署巡查中發現，執法部門正跟進調查。

運輸署會繼續聯同公共交通營辦商採取特別巡查執法行動，若有充分證據，會把涉嫌違規個案轉交執法部門跟進，並展開刑事調查，以確保優惠計劃的資源用在受惠對象身上。