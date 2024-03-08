港鐵去年物業發展利潤逾20億

【本報訊】港鐵昨公布截至去年12月底止全年業績，其中物業發展利潤為20.83億元，按年跌80.1%。根據港鐵票價調整機制，物業發展利潤與「生產力因素」掛鈎，換而言之，今年票價調查幅度最多可扣減0.6%。

票價按機制最多扣0.6% 目前港鐵計算票價調整的方程式為上一年12月綜合消費物價指數按年變動的一半，加上上一年12月運輸業名義工資指數按年變動的一半，再扣減與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的「生產力因素」。

生產力因素主要視乎港鐵上一年除稅後的香港物業發展利潤，利潤愈多，可扣減的幅度則愈多，分別0.6%、0.7%或0.8%。因港鐵去年物業發展利潤，今年扣減幅度為0.6個百分點。

在所需的數據中，去年12月綜合消費物價指數按年變動為2.4%，生產力因素為0.6%。雖然去年12月運輸業名義工資指數尚未公布，但參考去年9月運輸業名義工資指數按年變動為6%，加上港鐵今年需一次過追加去年未處理的1.85%延後加幅，即意味今年港鐵可能加價5.45%，但在封頂機制下，只能上調3.09%，餘下2.36%加幅將會延後實施。