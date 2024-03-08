馮祥記清盤 有經理曾墊支20萬購物料

【本報訊】擁有逾40年歷史的建築公司馮祥記日前宣布自動破產，進入清盤程序，大批公司直屬員工及轄下多個判頭被拖糧。工會昨日透露，經初步計算，下判及供應商被欠款約1.2億元，工人被欠薪3千萬元；又指有直屬馮祥記的地盤經理，曾墊支20多萬元購買地盤物料，形容這些員工最慘。另有二判表示，被馮祥記拖欠7千萬工程費，有工程完工後也未收過錢。

建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑在電台節目表示，現時馮祥記清盤的苦主分為3大類，包括馮祥記直屬員工、下判公司及下判工人。馮祥記直屬員工的個案較為棘手，因當中有地盤經理和高層等人員，除了被拖欠工資外，在地盤急需物料開工時，有地盤經理墊支20多萬元購買物料，墊支費不屬於薪金一部分，工資加上墊支費用已超破產欠薪保障基金的8萬元申訴上限，相信破欠基金未能賠償，亦難以透過小額錢債審裁處追討。

截至前日（6日），工會接獲40間下判及供應商諮詢意見，近100名工友求助，其中20人屬馮祥記，80人屬下判商。吳偉樑提議，政府可就事件成立專責小組，專門處理下判商老闆被拖欠巨額工程費等問題，因現時勞工處只可幫忙追討工友被拖糧的問題，至於被拖欠工程費應有政府小組跟進。

同場的工程二判張先生表示，馮祥記6至7年起拖欠工程費，涉及10多個地盤，總額約7,100萬元。張又指，馮祥記每次皆未有找清舊數，以致愈積愈大。據悉，有4至5個分判商被欠款過千萬元。

促增承建商資金透明度 張又指，馮祥記每次皆未有找清舊數，以致愈積愈大。張又指，曾接觸馮祥記清盤人，對方稱會先賠償予工人，其次是有抵押債務。他敦促政府調查承建商有否資金流出，提高大判的資金透明度。