冧手術燈承辦商中標 被斥制度修改慢

【本報訊】去年2月聯合醫院發生塌手術燈事故後，醫院管理局擬修改投標制度，將承辦商過往欠佳表現納入評分，新制度今年1月底起實施。醫管局最新招標結果顯示，聯合醫院手術燈供應及維修商Getinge去年12月、即舊制度下仍兩度中標，供應呼吸機及手術台，共涉近2,000萬元。有醫衞界議員質疑投標制度修改緩慢，關注局方如何確保該承辦商的維修保養達標，冀提供客觀指標作監察。

聯合醫院墜燈事故後，醫管局曾多次表明不滿Getinge表現，去年9月起更禁止其投標天花懸吊醫療儀器項目，為期一年，並稱會在投標制度加入新評分標準，考慮承辦商以往表現。不過，醫管局最新資料顯示，去年12月13日向「Getinge Group Hong Kong Limited」批出372萬元的合約，向聯院深切治療部供應呼吸機；同月19日向其批出1,621萬元合約，涵蓋未來兩年醫管局的手術台供應。

當局辯指兩標書不屬懸吊儀器 醫管局回覆傳媒查詢時稱，該兩份標書不屬懸吊儀器，分別去年6月30日及9月11日展開招標；新投標制度今年1月底實施，以加強監管及確保投標質素。當局重申，非常不滿涉事承辦商的表現，對方已承諾須按生產商指引維修，局方亦會加強監管承辦商。該承辦商去年12月初完成醫管局要求的最終賠償，惟涉保密協議，不宜透露細節。

香港病人政策連線主席林志釉接受傳媒訪問時指，招標考慮往績是基本要求，不解以往為何無此準則；又稱聯院事故源於維修保養問題，關乎承辦商管理及經驗，醫管局應以同一標準檢視涉事承辦商所有投標。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，事隔近一年才修改投標制度未免太遲，而涉事承辦商有誠信問題，影響所有儀器保養及風險匯報，冀局方向其了解如何保證質素。