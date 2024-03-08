煽惑案囚40個月上訴 譚得志維持原判

譚得志

【本報訊】人民力量前副主席「快必」譚得志，於2020年多次在全港各區擺街站叫喊「黑警死全家」等口號，經審訊後被裁定11項發表煽惑文字等控罪罪成，被判囚40個月，另罰款5,000元。譚不服定罪及刑期，向高院上訴庭提出上訴。上訴庭早前開庭後，昨駁回譚的定罪及刑期上訴，維持原判。判詞指，煽動他人使用暴力並非煽動罪的必要元素，且有違控罪的立法原意，煽動意圖需依據特定法定框架及社會情況作詮釋。

譚得志（51歲）被判罪成的11項控罪，包括公眾地方內擾亂秩序行為、煽惑他人明知而參與未經批准集結、舉行或召集一個未經批准集結、拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》及7項發表煽惑文字罪。控罪於2020年1月17日至7月19日期間發生。上訴庭先裁定本案涉及的煽動罪屬於成文法罪行，相關控罪亦適合於區院處理。有關早前英國樞密院就《千里達煽動法案》，裁定煽動定罪須證明被告有意圖煽動暴力，上訴庭認為只屬參考意見，從本港的立法歷史清楚顯示，煽動暴力意圖並非煽動罪的必要元素，並有違立法原意。

刑期上訴亦駁回 就煽動罪有否違憲方面，上訴庭認為相關控罪與《港區國安法》的立法意圖一致。判詞認為煽動性文字有可能導致煽動行為或危害國家安全、公共秩序或社會安寧的行為。而煽動罪的限制已平衡社會利益及個人言論自由權利，控罪沒有違憲。至於譚作出的相關口號，上訴庭認為有煽動意圖。由於原審法官沒有干犯原則上的錯誤，故上訴庭駁回定罪上訴；刑期方面，上訴庭認同判刑並非明顯過重，故亦駁回上訴。案件編號：CACC 62/2022