林卓廷披露受查人罪脫 遭申上訴開庭

林卓廷

【本報訊】前議員林卓廷因涉披露元朗7‧21事件的元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強受廉政公署調查，而被廉署控告共3項披露受調查人身份罪。林於前年被裁定所有罪名成立，判囚4個月。他不服定罪，於上月獲高院裁定上訴得直，定罪撤銷並獲得訟費。律政司不服裁決，並向高院申請往終院上訴之許可證明書。高院昨開庭處理該申請後，暫委法官最終頒下判詞，批出律政司往終院上訴的許可證明書。

因涉其他案件被還押，現年46歲上訴人林卓廷，於本案被控在2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，3次明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第II部所定罪行的調查正在進行，無合法權限下，向公眾披露涉及該項調查的人士身份，即游乃強。游於元朗7‧21事件當晚，以元朗警區助理指揮官（刑事）身份帶隊搜查南邊圍村。

指密實調查將不獲保障 律政司一方提出的法律爭議指，廉署調查須「密密實實」，惟高院的裁決會使該「密密實實」不能獲得保障，因知情人士可辯解稱沒提及調查中的罪行便非相關披露。律政司又爭議法官引述立法原意裁決時，錯誤理解「一般調查」為不涉一般罪行；林卓廷一方則認為，法官的上訴裁決正確，且就「該調查」及「該受調查的人」的定義明確。林的律師指若接受律政司的演繹，必然違反當初修訂條例時，收窄的原意。案件編號：HCMA 34/2023