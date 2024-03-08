港首辦粵港澳大灣區文化藝術節

【本報訊】政府力推盛事及大型活動振興經濟、宣傳香港，康樂及文化事務署昨日透露今年部分矚目活動，香港將首次擔任「粵港澳大灣區文化藝術節」的主辦城市，屆時會在區內各城市舉辦約100場文藝活動，其中，本地管弦樂團10月更會聯同深廣澳三地交響樂團，於香港體育館首演電影交響樂《聲音河流》，另有傳統戲劇、舞蹈等，該署預料將有14萬人參與有關活動。

《五星出東方》響頭炮 去年施政報告提出的「弘揚中華文化辦公室」預料在4月成立，並會在6月至9月舉辦「中華文化節」，活動將由北京歌舞劇院演出《五星出東方》打響頭炮，期內有逾100場演出或活動，上海京劇院及民族樂團來港演出等。

至於去年首辦的香港流行文化節會在今年4月至7月再辦，在維多利亞公園中央草坪會舉行免費唱作世代音樂會，有本地及世界多個地區的表演者參與。還會放映4K數碼修復的1983年武俠電影《新蜀山劍俠》等。

設開花指數方便打卡 除文藝活動，康文署亦會廣植花卉樹木美化地區，今年首季先在山頂花園、清水灣道綠化地帶、順利邨道綠化地帶及西貢環保大道寵物公園種2,500棵樹，亦在元朗明渠及城門河一帶種顯花樹木，如洋紫荊等，而署方已設賞花網頁平台，市民能看到即時的開花指數，方便前往打卡。