國家成就館另覓選址

沙田文化館 尖沙咀科學館 料毋須遷移 港府早前擬將尖東香港科學館改建為國家發展和成就專館（專館）；科學館則重置至沙田文化博物館，文化博物館則取消。康樂及文化事務署最新表示，國家發展和成就的專館正研究重新覓地設置，科學館及文化博物館或毋須改動。署方又透露正檢討設施服務收費，明言「加價都唔奇」。

康文署署長劉明光昨日在傳媒茶敍時表示，早前公布遷館等改動後收到眾多反對意見，最新打算為國家發展和成就專館物色交通更方便、更適合的新選址，正與發展局商討，形容「有更好地方，便用更好地方」，預計今年上半年就本港博物館的整體規劃和未來發展計劃，諮詢立法會及不同持份者的意見。而筲箕灣海防博物館亦將9月改名為「香港抗戰及海防博物館」，會與深圳市文化局合辦抗戰相關的展覽活動。

15博物館 去年635萬人次參觀 康文署透露，轄下15間博物館等去年舉辦81個活動，共錄得635萬人次參觀。其中，2019年翻新的香港藝術館去年有逾125萬人次參觀，當中10月1日單日錄得逾1.9萬人次入場，而昨日亦迎來第300萬名來自南韓的訪客。劉明光透露，藝術館入場人士中，約一半人為旅客；內地旅客則佔約20%。而文化博物館梅艷芳展「絕代芳華‧梅艷芳」昨錄得第10萬個訪客，該訪客為梅姐的北京粉絲。

檢討設施收費 「調高不出奇」 劉續指，康文署正與文化體育及旅遊局一同檢討設施服務的收費，指收費已很久沒有調整，又稱對上一次檢討是調低收費，現時收費已經很優惠，「今次調高亦不出奇」，稍後會交代調整詳情。

另外，康文署近年不時注銷不符合館藏發展的書籍，例如可能違反國家安全或香港法律的書。對於去年注銷多少本書，劉稱不方便透露下架書目數量，但收到數十份針對館藏的意見書，現正審視內容。

至於去年11月推出的SmartPlay康體通連環「甩轆」，康文署透露，除了系統啟用初期出現磨合問題外，現時再無接獲系統相關的投訴，截至上月登記用戶達到50萬，今年下半年會推出新功能，包括容許團體用戶登記及預訂場等。