巾幗建築師 共構啟德體育園

【本報訊】建造業一向給人男性主導的印象，但小女子也會鍾情大工程。啟德體育園是香港歷來最大型的體育基建項目，動員人手極多，其中3名女建築師也功不可沒。啟德體育園項目經理（設計管理）周雅棋由母親角度切入考慮用家體驗，在審視園內的兒童遊樂區設計時也會細心考慮兒童安全的問題；而啟德體育園項目建築師單懿欣則是項目的「大內總管」，其專業態度也能臣服「職安真漢子」。

母親角度切入 檢視設施 近年從事建築師的女性愈來愈多。周雅棋自2006年畢業後便投身建築師行業，而在體育園動工期間，她先後誕下兩子，作為母親更能切身體會到孩子和家長的需要，令她在設計戶外空間時能以家長角度檢視遊樂設施，確保具兒童安全性。她笑言「爸爸可能比較carefree（無憂無慮），但媽媽就會好緊張安全，跌咗落地要洗手喎，爸爸會覺得大菌食細菌。」

單懿欣經常要幫助團隊解決難題，是項目的「大內總管」，她認為現今建造業鬥智不分男女，工程行業不再是男性專利，反而女性的包容和關懷，可於團隊中擔當互補角色。

博普樂思高級經理及英國註冊建築師劉芷欣海外學成歸來，對參與啟德體育園「東方之珠」的設計與有榮焉。