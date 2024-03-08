女性工程師 設計思考更勝一籌

【本報訊】說到工程師，不少人自然會想到男性，但愈來愈多女性加入成為工程師的行列。黃綺婷及朱朗晴分別是奧雅納的可持續建築工程師及見習土木工程師，她們都認為在工程界中男女的分別並不大，女性工程師於從事設計、以至制訂策略等方面反而更有優勢。

黃綺婷入行約8年，曾參與設計AIRSIDE、太古坊一座等多個本地大型建築項目，她認為毋須給女性設定框架角色。朱朗晴則曾參與港鐵北環綫項目前期設計、中九龍幹線等工作，她亦認為女性在設計上會更有優勢，亦更易在不同着眼點思考情況。

趕進度為目標 通力合作 工程師難免要落地盤工作，朱朗晴指地盤工人通常較為豪邁，但女工程師都會有很粗獷的一面。黃綺婷亦笑言通常到地盤工作時就會變成第二個人，不過大家都會以追趕進度為目標一起合作。

至於為何會成為工程師，朱朗晴提到大學選科時不少同學都選擇醫科，但她認為醫生是治療人，而工程師是治療環境，便毅然進入工程界。黃綺婷則指傾向選擇科學相關科目，希望可以為不同問題提出解決方法。