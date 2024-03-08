港鐵AI大使受歡迎 兩「媽媽」功不可沒

【本報訊】港鐵去年底在鰂魚涌站試行AI虛擬服務大使Tracy，因其外表酷似真人，且支援三語聲控功能備受歡迎。而Tracy背後則由兩位港鐵女職員負責打造及「訓練」。升級後的虛擬服務大使已於上月登陸啟德站。

設計外貌動作對答 港鐵自去年8月起研發虛擬服務大使，港鐵助理企業傳訊經理梁葆雯表示，自己由零開始設計Tracy的外貌動作、對乘客提供的資訊、對答內容等，而團隊其他成員則負責後台技術方案等，最終於4個月內完成開發。

港鐵團隊又根據乘客反應、運作數據及常見問題等，就其功能作「再培訓」，而升級後的Tracy已於上月底在啟德站投入服務。港鐵助理數碼體驗經理呂泳芝介紹，團隊不但為Tracy加入「暫停以跳過」功能，容許乘客「打斷」Tracy並再發問，同時亦因應啟德站的地理環境加入與當區有關的資訊。

虛擬服務大使是港鐵一項試驗計劃，冀以AI技術提升服務。港鐵指Tracy會在鰂魚涌站及啟德站學習及收集數據，公司會持續提升其功能，探討有否其他合適的車站可引入。