難兼顧事業家庭 棄工作婦女逾6成

口講釋放勞動力 政策支援欠積極 香港社會對兩性平等的意識日漸加強，但有關注婦女權益的團體調查發現，僅半數受訪婦女有全職工作，超過55%曾因不同原因離開職場，當中更有近15%婦女未有重新就業或從未投入職場。同時，有超過56%受訪者認為育兒影響事業，更有逾60%表示難以兼顧家庭與事業而離開職場。調查團體促請政府及商界採取不同家庭友善措施，包括產後彈性上班時間等，藉以吸引婦女重投勞動市場。

育兒損事業 半數婦女同意 有工會婦女事務委員會今年1月中，以問卷訪問365名婦女，結果發現，僅51%受訪婦女有全職工作，有55.2%受訪者曾離開職場連續3個月或以上，當中曾離開4至23個月而重返職場者佔最多19.5%，其次是離開後未有重新就業者佔9.62%，至於從未投入職場者亦有4.95%。同時，有56.5%受訪婦女認為育兒影響事業，更有60.2%因為難以兼顧家庭與事業而離開或不加入職場。

非全職的受訪女性中，有73.3%在家中負責主要照顧工作；62%因主力照顧家庭而難以兼顧長時間的工作；59.2%曾遇到過因缺人照顧子女或長者而無法工作的情況。調查數據反映，處於兼職、自僱或全職家庭主婦狀態的受訪者，因主力處理家務、照顧家人等，而無法進行長時間工作，甚至無法工作。

促增託兒額 鼓勵彈性上班 調查機構促政府推動落實家庭友善政策，增加更多彈性社區託兒、照顧長者服務的位置，並增設「雙職媽媽免稅額」、低收入家庭子女教育資助等，以紓緩婦女照顧家庭壓力。機構又建議，政府應鼓勵企業設立靈活上班和彈性工作方式，配合中高齡就業津貼作為誘因，吸引僱主聘請婦女。同時，政府亦應為離開職場一段時間且有需要的婦女，提供技能培訓援助和職業發展機會，藉以提高其競爭力。

此外，香港婦女勞工協會昨到政府總部外請願，斥政府「口講釋放婦女勞動力，實際名額支援欠奉」，指政府對照顧者定義狹窄，認為照顧兒童與各類照顧者壓力大同小異，因此照顧兒童應被納入照顧者中計算，並要求放寬照顧者津貼申請者資格。該會又促請婦女照顧者的無酬家庭照顧勞動，應計入國民生產總值，以肯定家庭照顧亦具有社會經濟價值。