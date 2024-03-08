寒暑30載 新一代英文幼稚園停辦 營運至7•31 逾百生需轉校

【本報訊】本港出生率下跌，入學人數亦相應下跌，在屯門區經營30年的新一代英文幼稚園昨日宣布將停辦，幼稚園決定營運至今年7月31日，8月1日起正式停辦，預料約有150名學生會受影響。教育局已知悉事件，指屯門區內幼稚園學額及幼兒中心名額足夠。

年輕家庭移民 學生人數減 新一代英文幼稚園在網頁公告停辦決定，該校表示，經營30年來接受了不少挑戰，但近年學校面對兒童出生率持續下跌、學生人數大減、年輕家庭移民等衝擊，加上與業主商討調整租金失敗，無法承受經營壓力，校董會考慮後，無奈作出艱難的停辦決定。校方現正與教育局聯繫，希望令受影響學生能順利轉校。

教育局表示，已要求學校盡快通知家長及各持份者相關細節，並作妥善安排。屯門區內現有足夠的幼稚園學額及幼兒中心名額供家長選擇。家長若需要教育局協助，也可聯絡幼稚園及幼兒中心聯合辦事處。