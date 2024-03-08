旅客晚市人均消費僅$70 飲食業叫苦

【本報訊】新一份預算案提出多項措施，冀透過旅遊業帶動餐飲業等復甦，包括每月舉辦煙火及無人機匯演。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯昨日接受電台訪問時表示，認為匯演有助旅客計劃過夜行程，建議在固定時間並於晚上8時半前舉行，有助吸引食客提早用膳，令食肆有預算規劃限定優惠及餐單，帶動較為淡靜的晚市。他指出，年初至今行業生意慘淡，累計下跌15%，旅客僅佔整體生意約兩成，其人均消費從疫前的150至200元，下降至70至90元不等。

營運成本高 盼推遲垃圾徵費 徐續稱，相信旅客消費下降與習慣到港的旅客已失去新鮮感，以及港元匯率高企致訪港成本增加有關。以目前困境，食肆難以將政府當局徵費轉嫁至消費者，因此期望即將實施的垃圾徵費再推遲進行，以紓緩食肆面對食材和租金高企。他續稱，曾經是國際美食之都的香港，服務和出品水平已受人手短缺和經營成本過高拖累，中小微企的情況最為嚴重。行內至少有3萬個職位缺口，他希望政府設立專項培訓基金，資助員工報讀專業培訓課程，或直接資助食肆聘請替工，頂替員工前往進修期間的空缺。

本地餐飲品牌LUBUDS行政總裁鍾思朗則表示，有節慶煙花匯演的日子，餐飲業生意額、平均消費及旅客比例大幅增加，相信每月舉辦匯演有助消費氣氛，但建議配合食肆營業時段，安排在平日生意人流較淡靜的日子，以及在晚上9時半開始，方便留港消費的市民及旅客更易分配用餐、消費和看煙火的時間。對於政府暫定每次煙火花費約100萬元，鍾期望當局適量調升開支，令資源足夠與更多供應商合作，以達到吸引旅客的預期目標，甚至將政府支出轉化為收入。另外，鍾亦建議全港大部分餐廳應集體降價介乎20%至25%，相信此決定能夠迎合到現今食客需要的體驗感及性價比，以量取勝擴大客源。