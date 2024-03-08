發生意外毋須通報 監管有等於無

【本報訊】本港時有泳池遇溺意外，不少都在私人管理泳池發生。申訴專員公署就持牌泳池監管作主動調查，發現食物環境衞生署沒有就私人泳池設立意外通報機制，除非有傳媒報道或經其他途徑得悉意外，否則該署並不會知悉其所監管的私人泳池曾發生嚴重意外。

難進行調查檢視牌照條件 申訴專員趙慧賢表示，若食環署不掌握持牌泳池曾否發生嚴重事故，便無法進行調查或跟進意外事故，查究持牌人有否違規及糾正問題，以及檢討持牌照條件是否合適等，情況不理想。公署建議泳池應設立意外通報機制，並要求持牌人於指定時間內呈報傷亡個案，讓食環署可派員到場調查及進行分析，以審視意外成因是否涉及持牌人違規。

翻查資料，本港近3年不時發生泳池遇溺意外，當中有人死亡有人傷，不少發生於私人管理泳池。其中在2023年7月，一名42歲內地女子在香港君悅酒店泳池遇溺，昏迷送院搶救；今年2月，一名老婦在鰂魚涌康蘭居會所泳池游泳時遇溺死亡；而在2022年5月發生的一宗意外則較為矚目，兩名7歲女童在尖沙咀私人屋苑君臨天下會所泳池遇溺，其中一人不治，另一人情況危殆。

早在去年3月，申訴專員公署已就持牌泳池監管作主動調查，檢視食環署審批新牌照以及處理續牌的機制、巡查及處理投訴程序，以保障泳客安全。當時初步調查發現，食環署亦沒有就發生於持牌泳池的意外設立通報機制，由2017年至2022年6月期間，食環署則共接獲470宗涉及持牌泳池的投訴。