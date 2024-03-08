行禮如儀 食署查私營泳池 摸門釘照當巡視

申訴署揭表格項目籠統 多重意思難懂 公務員懶政成風，其中食物環境衞生署屢被外界批評滅鼠不力，打擊店舖阻街放軟手腳。該署昨日再被申訴專員公署狠批巡查持牌私營泳池「交行貨」，即使突擊上門巡查時遇上私營泳池關閉，摸門釘亦當已完成巡查；只點算救生員「人頭」而不檢查拯溺資格；巡查報告用字籠統，令人看完都不明白泳池實際運作情況。申訴專員趙慧賢指，食環署在2017至2023年間，每年平均接獲98宗持牌泳池投訴，當中只有1.2宗成立，質疑違規數字之低可能與食環署巡查質素欠佳有關，建議食環署加強對衞生督察培訓，並就不同檢查方法提供更多指引、統一檢查標準，以提升巡查質素。食環署接納報告提出的全部12項建議。

同一項目多種檢查方法 不嚴謹 全港現時有約1,400個持牌私營泳池，分別位於屋苑、學校、酒店及會所等，由食環署監管。申訴專員公署主動調查發現，食環署巡查持牌泳池的質素欠理想，以致未能發現違規事項，例如未能發現泳池水的酸鹼值檢驗結果異常；而且視察表格上不少項目均有多個檢查方法，但由於嚴謹程度有別，以致衞生督察未必會採用最穩當方法巡查。

記錄欠奉 無法查證救生員資格 調查又指，泳池視察表格遺漏重要檢查項目，影響了衞生督察的巡查和記錄方式，例如即使有衞生督察曾檢查救生員資格，但因視察表格的限制而無記錄，致事後無法查證。公署又指，過往視察表格上某些檢查項目亦甚為籠統，欠缺說明，同一項目可具有多重意思，例如「池水水質」既可以指透過現場測試獲得結果，也可以指抽取池水樣本送檢，令人難以透過視察表格準確了解巡查的實際情況。

調查更發現，現時食環署並無要求泳池持牌人提交泳池的開放時間表，若泳池須關閉一段時間進行維修，持牌人亦毋須通知該署，而該署亦未有就巡查時遇上泳池關閉，訂明職員的處理方法，以致衞生督察在巡查時遇上泳池關閉，仍會視每月例行巡查泳池的標準已獲遵從，當中有個案顯示，該署在整個泳季期間僅成功巡查泳池一次，難以確保成功的巡查頻次符合目標。

申訴專員公署建議，食環署應為職員訂定工作守則，包括記錄泳池開放的詳情以便有效規劃巡查，若遇上泳池關閉，職員應該主動聯絡泳池負責人了解和記錄最新情況，以便日後順利進行突擊巡查；並加強對衞生督察的培訓，就不同檢查方法的適用情況提供更多指引，並在可行的項目統一檢查標準；甚或善用科技，研究使用手機應用程式或智能電話，去記錄持牌泳池的巡查，以改善紀錄保存。

食署補鑊 擬增電子紀錄助分析 食環署表示，接納報告提出的全部12項建議，將改善衞生督察填報巡查紀錄的方式，並修訂視察表格的檢查項目，加入更具體的項目描述，統一巡查標準。該署將以電子方式記錄巡查持牌泳池的結果及增設拍攝功能，相關資料和紀錄會直接上傳至系統，以便適時進行分析及提升規管效率。

另外，食環署亦要求持牌人於泳池入口顯眼位置，展示在場當值的救生員數目，令資訊更透明，讓泳池使用者容易察覺當值救生員的數目是否足夠；針對池水水質問題，食環署會參考公眾泳池的做法，預計可於今年第二季完成更新處理池水污染源的指引。

食環署續指，已與康文署就泳池的監督和管理工作舉行首次聯合會議，促進雙方資訊交流和經驗分享；泳季來臨前將向持牌人發信，鼓勵按泳池需要提升救生和急救復甦設備，包括設置救生圈、急救箱、抽吸器、供氧器材、自動心臟去顫器等，進一步保障泳池使用者安全。