公屋輪候又延長 數字遊戲夢一場

現屆政府擺出有為姿態，甫上場就揚言要將公屋平均輪候時間封頂至4.5年，後來自知「講大咗」，又改口封頂時間為6年。然而不論多少年都好，實際上都是「得個講字」，落實無期。房屋署表示，去年第4季公屋平均輪候時間為5.8年，較前上升0.2年；長者一人申請者的平均輪候時間亦增至4年，較前年延長0.1年。以此態勢觀之，相信不用多久，就會觸及甚至超過6年上限。

必須指出，公屋輪候時間一直節節上升。截至去年9月底，公屋一般申請的平均輪候時間為5.6年，較上一季上升0.3年，當中長者一人申請者的平均輪候時間維持在3.9年，終止自前年8月起的跌勢。如今公布的最新數字，兩條隊的輪候時間又再上升，反映現屆政府所謂「提速提效提量」解決房屋問題，只是說得好聽，無殼蝸牛上樓依然遙遙無期。

欲卸之責，何患無詞。房屋署解釋，輪候時間延長與去年公屋落成量降低有關，並指「精進建築」捲入致命工業意外，導致相關公屋項目需全面暫停和延誤。藉口多多，但又不忘給予公眾「希望」，署方強調未來兩個年度，多區均有新公屋供應，加上3萬個簡約公屋單位於明年初陸續落成，公屋供應將會增加，預料輪候時間亦會縮減，有信心公屋綜合輪候時間在2026至27年度回落到4.5年云云。

畫餅充飢，望梅止渴，一直是歷屆特區政府最擅長的事，但到頭來無一不是「彈票」收場。現屆政府為「做靚盤數」，加快上樓時間，又是狂推過渡屋，又是強推簡約公屋，然而拉上補下、挖東牆補西牆，對增加供應無濟於事。

君不見，房屋局早前煞有介事披露第二批簡約公屋選址，取消原先上水蓮塘尾，新增5間分別位於觀塘、上水及黃大仙等地的空置或即將空置校舍，改建為簡約公屋以提供約600個單位，又新增馬鞍山恆光街用地，經修訂後料提供1.3萬個單位，未來看似「充滿希望」。不過，本報早就踢爆，該批簡約公屋地點，其中4個校舍選址本來用於長遠公營房屋發展用途，現時「長期變短期」，用地最遲9年後始可建成公屋，證明一切無非數字遊戲，實際公屋供應並無增加。未來是真如當局所言，輪候時間大減，還是突破6年甚至更久，實在不由人不疑問。

說到底，為政不在多言，顧力行何如耳。外界並不質疑現屆政府改善基層上樓的良苦用心，但說得出做不到卻是不爭的事實。早年特區政府政策向發展商傾斜，對興建公營房屋並不積極，就連生地變熟地也一拖再拖，導致土地供應不足、房屋問題尾大不掉。到了現屆政府上場，高官說的比唱的還好聽，但拙婦難為無米炊，要一下子追落後真是談何容易。今時今日，不僅公屋輪候依然大排長龍，劏房更是遍地開花，偏偏租管條例猶如無牙老虎，所謂增加供應又是期票而已，基層上樓望穿秋水，堪稱「五十年不變」的死局。