龍七公：芹菜吃人是法治的低級紅

狗咬人不是新聞，人咬狗才是新聞。人吃芹菜，司空見慣；「芹菜吃人」則匪夷所思。芹菜沒有牙齒，當然不會直接把人吞進肚裏，卻如同當年英國圈地運動的「羊吃人」那樣，斷絕老百姓的生路。

近日福州農民張某在打工路上，順路幫鄰居從菜園收了70斤芹菜，帶到鎮上的菜市場賣，賺了14元（人民幣‧下同）錢差價。結果這些菜被查出農藥殘留超標，當地市場監管局就對張某罰款10萬元，並申請法院強制執行。按此處罰，張某要債台高築，生活難以為繼。所幸當地法院駁回強制執行申請，因張某沒有主觀惡意，是在不知情下初犯，且客觀獲利極微薄，社會危害性甚小。

而市場監管局堅稱，處罰合法合規，符合《食品安全法》規定。此類「小過重罰」看似有法律依據，但卻與《行政處罰法》等上位法的「首違不罰」原則衝突。更主要是背棄了法治精神，背離公眾樸素正義直覺，結果不僅沒有維護法律的尊嚴，反而客觀上造成了「低級紅」效果，侵蝕了政府公信力，讓「依法」淪為了笑柄。

千萬莫小看此事，因近年類似案件層出不窮。2022年，陝西榆林一家個體戶的五斤芹菜被市場監管部門鑑定為不合格，罰款6.6萬元。北京一家包子舖因賣豆漿，被定為「超出經營範圍」，罰款1.5萬元。安徽一家小餐館賣了一盤5元錢的拍黃瓜，被沒有「加工證明」為由罰款5千元。還有對於生鮮運輸的貨車，藉口紫薯不在生鮮農產品名錄上，須繳納高額過路費，而名錄上列明的紅薯則可免費。升斗小民，起早貪黑，跋山涉水，賺幾個小錢，頃刻間就被一紙罰單噬個罄淨。「竊鈎者誅，竊國者侯」，莫此為甚。

引發憤懣 激化矛盾 常言道，法律不外乎人情。這並非鼓勵徇私枉法，而是警示世人，在立法、司法、執法過程中，必須尊重和呵護基本的公共道德情感。一再發生的「芹菜吃人」、「黃瓜吃人」事件，一方面凸顯立法的粗糙，另方面直觀執法者的冷血。振振有詞「依法辦事」，卻異變為依法刁難百姓。標榜嚴格執法，實則僵化生硬，乃至殘忍無情，將法律當成壓榨欺凌小民、撈取私利的工具。

法治的溫暖蕩然無存，權威性也就消解殆盡，不僅不能發揮本該有的震懾作用，反而引發大眾的憤懣，激化官民矛盾。進一步看，這惡化了營商環境。在這樣的地方，中小企業噤若寒蟬，誰還敢來投資、經營呢？除了執法部門自立「搖錢樹」、撈得盆滿缽滿外，其餘可謂滿盤皆輸。當下地方財政緊絀，入不敷出，更刺激了一些管理部門的創收衝動。想方設法擴權、濫權，進行部門「利益割據」。

過罰相當，才能保障法理相融。法治絕非空洞抽象的文字遊戲，也不是冷冰冰的條文，決不能缺少對人的關照，對情理的體察，對道德法則和世道人心的信仰，否則就不可能是真正的公平正義。