笑看天下：時來風送特朗普？

美國周二迎來11月大選嘅「超級星期二」，民主共和兩黨總統初選或黨團會議喺16個州及海外領地登場；外界預料總統拜登與前總統特朗普，將分別取得民主黨及共和黨提名，繼2020年後再決高下。

特朗普縱然「一身都係罪」，惟時來風送，佢喺超級星期二前夕收到重大利好消息，聯邦最高法院裁定各州無權以參與2021年國會山莊暴動為由，禁止佢參加初選。

按照目前走勢，特朗普愈戰愈勇，外界預期，即使佢未能喺周二取得成為共和黨總統候選人所需的1,215張黨代表票，佢亦可能喺本月12日或19日嘅初選後達標，其對手黑莉看來好大機會退選。至於民主黨嘅拜登，須至少取得1,968張黨代表票，相信達標絕無懸念。大家關注嘅係，兩位老人家11月大選對撼，誰的勝算多些？

拜登日前接受美媒訪問，就指佢係歷來唯一喺選舉擊敗過特朗普嘅人，將喺11月總統選舉再次擊倒對方。然而，時移世易，世事無絕對；不要忘記，特朗普善長打逆境波，老朽看到不少內地嘅評論，都指出特朗普正在回來，切不可以輕視他！特朗普有打不死精神，憑藉這種意志，令佢創造許多奇迹。

呢!俄羅斯總統普京即使早前被拜登用粗話「問候」，都話情願拜登勝，皆因拜登政策較易「估」，特朗普則較「難以預測」。之但係，繼密歇根州後，穆斯林團體發起反對拜登競選活動「放棄拜登」，呼籲喺明尼蘇達州嘅穆斯林及進步派民主黨員對拜登投下「不表態」，以示不滿拜登嘅以巴政策。最新民調顯示拜登嘅支持率落後特朗普2至5個百分點。特朗普若「回朝」，亦「時勢造英雄」耶？