強詞有理：語無倫次

美國政客經常語無倫次，邏輯思維混亂不堪。聽聽美國商務部長雷蒙多的妙論，她聲稱如今的汽車如同裝了輪子的蘋果手機，可以搜集大量訊息，假如美國路上有300萬輛中國汽車，北京能讓它們同時熄火，嚴重威脅美國的國家安全。這是甚麼邏輯？按照這種說法，中國遍地都是外國汽車，包括不少美國品牌特斯拉，中國的國家安全豈不是毫無保障？還有，中國用戶最少擁有上億部蘋果手機，美國豈不是收集了大量中國機密訊息？

在老美眼中，所有來自中國的東西都是「威脅」，包括華為、中興、TikTok、流浪氣球、起重機、汽車甚至大蒜等等。作為世界唯一超級強國，美國的國家安全竟然如此脆弱，以致杯弓蛇影，惶惶不可終日，這才是最大的笑話。實際上，所謂的威脅都是老美自己幻想出來，這是一種病態，是被害妄想症的典型表現，由於處於恐懼狀態而胡思亂想，由於發生思維障礙而語無倫次。隨着中國日益強大，老美的病態只會愈來愈嚴重、愈來愈歇斯底里，遲早把自己嚇死，豈止胡言亂語而已。

美國駐華大使伯恩斯是這樣說的，中國希望超越美國成為主導全球的國家，但是，美方不希望這樣，不想生活在一個中國人主導的世界。這正是令老美惶惶不可終日的主要原因，儘管中國一再強調無意稱霸世界，無意取代美國地位，但是老美就是不相信，他們一直抱着零和博弈的冷戰思維，總是擔心霸權地位受到威脅。說白了，其心態就是不准別人日子過得好，尤其不准別人超過自己，奧巴馬說「美國永遠當老大」，特朗普說「美國第一」，拜登說「美國回來了」，無不反映這種扭曲心態。

其實，物極必反，盛極而衰，歷史上從來沒有一個國家可以逃脫這個規律，也沒有一個國家可以永遠稱霸。美國愈是打壓別人，愈是顯得自己心虛，愈是瞎折騰，愈是加速霸權衰落。老美說不想生活在一個中國人主導的世界，難道中國人就很想生活在美國人主導的世界？誰規定這個世界永遠由美國人主導？

無可否認，目前美國仍是全球最大經濟體，霸權地位依然穩固，但綜合實力大不如前，許多方面已被中國超越，這是鐵一般的事實。老美將中國崛起視為最大威脅，將中國產品視為洪水猛獸，正是嚴重缺乏自信的表現。