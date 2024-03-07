龍吟虎嘯：菲律賓有樣學樣

這一陣子，在美國支持下，菲律賓當局對中國的滋事、挑釁、叫板益加猖狂，焦點在南海仁愛礁；仁愛礁的主權在中國，菲律賓總想搶走。20多年前，弄了一艘艦船乘避颱風，霸住不走，以此標識仁愛礁屬於菲律賓；菲律賓還狀告訴訟國際法庭，把我黃岩島「判給菲律賓」。最近，菲律賓參議院搞了一個《海洋區域法案》，妄圖以國內立法形式固化南海仲裁案的非法裁決，把中國黃岩島和南沙群島大部分及相關海域非法納入菲律賓海洋區域。

日前菲律賓又刻意派出兩艘海岸防衞隊船隻、兩艘運補船擅闖仁愛礁鄰近海域，向其非法坐灘軍艦送物資。中國海警對這些非法闖入仁愛礁海域的船隻採取管制措施，「菲方以不專業及危險方式，故意衝撞中國海警船」。菲國軍方把他們的行為，稱之為「目的是維持菲方部署在南海的軍事力量……顯示武裝部隊致力於確保國民能從資源豐富的地區合法受益」。

菲律賓方面一口一個「軍事力量」，一口一個「武裝部隊」，一口一個「菲律賓海軍和海岸防衞隊支援」，口氣很大，把「碰船」之事上升到不惜與中國打仗，要動員其「軍事力量」、「武裝部隊」、「海軍力量」和中國拚一拚似的。菲律賓的這點實力和自誇自大的囂張態度，完全不成比例，令人發笑。

而菲律賓的可笑表現並非孤立現象；自從美國拉攏盟友共同對付中國，這種可笑表現在一些盟友那裏就成為了集體病症。他們都以為憑自己的那點實力，就可以和中國叫板、嚇唬中國，都以為他們的背後有美國，就可以無所顧忌地挑戰中國，中國不能、不敢把他們怎麼樣，像日本、南韓、澳洲都有這種病情發作。菲律賓看在眼裏，也想「有樣學樣」，只是它力量太渺小、太虛弱，其表現就更加可笑也。

不過，這樣或許會有些好處。它實在太可笑了，也就變得太無聊、太可憐了，中國也就一再「讓着它」。中國以大化小，自然有一種大國的氣度。