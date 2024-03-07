紮鐵工猝逝 內地子女抵港認屍

【本報訊】54歲紮鐵工人植昔明，於本周二早上8時許，在沙田多石街惜食堂食品製作中心地盤工作期間，懷疑於休息飲水時暈倒，送院後不治。據悉，植是家中經濟支柱，其妻子、31歲女兒及25歲兒子在深圳居住，他則往返兩地生活。植家兩姊弟接獲噩耗後，昨日趕至大圍富山殮房認屍，二人接受傳媒訪問，哭訴事情來得太突然，言談盡顯喪父之痛。

剛榮升外公 無緣與孫見面 植家姊弟表示，父親從事紮鐵工種3年，平日健康無礙，少煙少酒，亦無提及有任何病痛，但在涉事地盤工作後則明顯變瘦，較易疲倦，似乎非常辛苦。兩姊弟自幼便深獲父親疼錫，父親時刻關懷照顧、供書教學，親子關係和樂融融。最近，植的女兒誕下嬰兒，植剛榮升外公，詎料卻命喪地盤，無緣與外孫見面，令植家由本來喜氣洋洋，頓時變得愁雲慘霧。

悲劇打擊植家，植的兒子坦言未能接受，他指數日前才以通訊軟件與父親通話，得悉他剛添新衣，準備在工作時穿着，可惜新衣未來得及穿上，父親已經撒手人寰。兩姊弟在香港舉目無親，希望盡快與惜食堂及地盤負責人取得聯繫以了解事件經過。另外，植猝然離逝，一家人生活陷困，連殮葬費亦成問題，盼有社福機構伸出援手協助。