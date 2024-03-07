城巴遊魂車長 逆線駕駛製險象

馬路炸彈縱橫銅鑼灣 飽吃驚風散 巴士車長訓練不足，分分鐘釀成嚴重意外！一輛空載雙層城巴，前晚在銅鑼灣禮頓道行駛期間，車長疑大意睇錯線，結果巴士逆線縱橫鬧市街頭。未幾車長驚悉「擺烏龍」，無奈「硬着頭皮」亮起巴士死火燈慢行，最後靠停路邊伺機重回「正道」，幸事故並無釀成車禍，惟巴士逆線短片事後在網上瘋傳，引來不少網民揶揄謔笑。城巴表示已就事件展開內部調查，涉事車長已被暫停駕駛職務。

據網上流傳一段長約47秒的車Cam短片，根據影片紀錄，片段相信於前晚近7時拍攝，畫面顯示一輛車頭沒有顯示行走路線的空載雙層城巴，沿禮頓道往邊寧頓街方向行駛，當駛至加路連山道一交通燈位前，車長懷疑睇錯線，巴士竟逆線駛入禮頓道往高士威道方向的3線單程路，幸該路段當時沒有車輛行駛，未有釀成交通事故。

該輛城巴逆線駛至近印尼領事館附近，車長始察覺自己「擺烏龍」行錯路，慌忙亮起巴士「死火燈」向前慢駛。期間，有途經駕駛人士赫見城巴反方向行駛，主動閃着座駕的高燈提示，城巴其後停下等候駛離錯誤路段，影片至此結束。

城巴：已暫停駕駛職務 有網民看畢片段後，以「新路線」、「特急巴士」、「可能趕着去執行任務喎！」、「一地都係反箭嘴，都……」等說法加以揶揄。由於前日適逢觀音開庫，有人更笑謔車長「趕住去問觀音借庫，遲咗連褲都冇得著（着）」；另有網民則着樓主「教精車長」，致電「1823教佢行正確路線」。

城巴發言人表示，本周二晚上約7時，城巴一輛非營運巴士駛至禮頓道時，誤入有關行車線。城巴已就事件即時進行內部調查，以及暫停涉事車長的駕駛職務，將會全面配合執法部門調查。城巴強調，一直將巴士安全置於首位，要求車長必須遵守交通規則，並致力提升車長、顧客及其他道路使用者的安全意識。