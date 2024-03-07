涉吸毒後與男童肛交 無業男脫罪

【本報訊】無業男子涉於3年前到其男友人的家中，並在使用毒品後與朋友的14歲同父異母胞弟互相口交及進行肛交。該無業漢其後被捕，並被控向16歲以下兒童作猥褻行為及向16歲以下男童作同性肛交罪。被告早前於高院否認該兩罪，案件經審訊及5男2女組成的陪審團昨日退庭商議約5小時後，以5比2大比數裁定被告兩罪均不成立。至於事主的兄長早前已承認16項相關控罪，法官先替事主索取創傷評估報告，以及為事主兄長索取精神科報告，判刑日子待定。

事主兄長早前認16罪 被告熊思昊，現年37歲，報稱無業。被控於2020年8月8日在旺角一個單位，向當時14歲的男童X作出嚴重猥褻行為及於同日同地與X肛交。據控辯雙方同意案情指，X於2006年4月出生，案發時與其同父異母兄長A.J.B.D.（現年32歲）居於旺角一單位。X的兄長早前已承認向X作出猥褻行為、製作兒童色情刊物及與X肛交等16項控罪。

據控方就本案作出的開案陳詞指，案發前一晚，A.J.B.D.把其友人即被告帶返家中。單位內只有他們兩人及X，有人在單位使用毒品，至案發時被告與X曾互相口交，被告亦與X肛交。被告於其後被捕，警誡下稱當時在毒品影響下感興奮，並稱：「我捉住佢（A.J.B.D.）細佬同×佢屎忽。」他又稱，知道X當時只有十多歲。

案件編號：HCCC 21/2023