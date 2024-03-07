涉自編自導罪案供線報博減刑 5人涉妨司法洗黑錢 3‧28再訊

【本報訊】廉政公署揭發一名荔枝角收押所的還押犯人，夥同黨涉嫌策劃及安排兩宗自編自導的管有非法槍械、炸藥或毒品罪案，讓另外兩名還押候訊的犯人向執法部門提供線報，以便他們藉此向法庭就其案件申請減刑。廉署及早介入事件，成功阻截該兩宗罪案發生，並先後落案起訴共5人，涉嫌串謀妨礙司法公正及處理涉案犯罪得益超過31萬元。案件昨於西九龍裁判法院提訊，眾被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至3月28日再訊，以待準備轉介區域法院的文件。涉案還押犯續交懲教署看管，其餘4人續准保釋。

本案5名被告中，案發時為還押犯的王珏琛（39歲，無業）、與其女友劉臻頤（27歲，商人）、關宇軒（24歲，無業），同被控兩項串謀妨礙司法公正罪。控罪指他們於2021年9月18日至2022年5月31日期間，與陳逸衡及其家人、李觀浩及其家人，統籌和安排在不知名的處所藏匿非法槍械、炸藥或危險藥物；安排原本不會身處該處所的人身處該處所；由陳、李就該處所向警務處提供資料，以期導致在該處所拘捕該人和檢獲相關物品；利便陳、李在法院法律程序（高等法院刑事案件2023年第411號、2023年第445號）中申請減刑，而陳、李其後分別被裁定搶劫及販運危險藥物罪罪成；及由陳、李家人為上述安排，向王珏琛分別支付約25萬元及125萬元。

1人還押 4人准保 同案其餘兩名被告溫展鵬（27歲，無業）及鄭樂琳（24歲，無業），該兩人同被控一項洗黑錢罪，控罪指兩人於2022年5月24日至2022年5月31日期間，處理319,500元財產。王珏琛續還押，其餘4人准保釋。

案件編號：WKCC 1010/2024