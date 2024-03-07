越權獲取閉路電視片段 警署警長警員囚7個月

官斥違反職責 打擊警隊公信力 隸屬油尖警區反黑組的一名警署警長及一名警員，涉嫌越權獲取有關傷人案的閉路電視錄像，兩人被控在公職中行為失當罪，案件早前於觀塘裁判法院經審訊後，署理主任裁判官劉綺雲裁定涉案兩名男被告罪名成立，昨對兩人均判囚7個月。劉官認為有關罪行的性質嚴重，被告的行為違反警方維護法紀的職責，亦打擊公眾對警方信任及警隊公信力，且影響警隊不同警區間的互信及合作。

首被告是41歲沈志明（警署警長）及次被告是35歲楊卓麟（警員），他們被控於2021年11月18日，在九龍灣身為公職人員，即香港警務處警署警長和警員，故意及蓄意作出可構罪行的失當行為，即在執行公職的過程中或在與其公職有關的情況下，使用虛假身份及出示訛稱由警方簽發的信件，以獲取涉及發生於同年11月17日凌晨，超越他們職權範圍的一宗傷人案件的閉路電視（CCTV）錄像。

用假身份假文件行騙 審訊中揭露，牽涉的傷人案涉及三合會成員，當時負責調查傷人案的，就只有東九龍總區的警員。聆訊期間，兩名被告的上司曾作供指，並沒有指示過要兩名被告到九龍灣，查看相關的閉路電視錄像，事後兩被告亦沒有向他匯報曾查看有關閉路電視錄像。

裁判官昨判刑指，兩名被告利用虛假身份及虛假警方文件，騙取保安員交出有關的閉路電視片段。涉案片段傷者是三合會社團前坐館，故案件除了警方關注之餘，其他三合會幫派為復仇或利益亦會重視，並可能在得到片段後，製造更嚴重事端，引致嚴重罪案發生，危害社會治安。

夥同犯案 罪責相同 裁判官續指，兩名被告隸屬反黑組，必然與三合會成員有接觸。雖然辯方稱沒有證據顯示兩名被告有收受利益，但裁判官指必然是因為被告的個人原因，令片段被不當使用，從中獲得不法利益，引發更廣泛的暴力罪案。雖然辯方指，沒有證據顯示事件有影響警方調查或有第三者得到片段，但裁判官認為，只因警方行動迅速，於翌日拘捕被告，但這不減事件的嚴重性。裁判官認為判刑需具阻嚇性，兩被告夥同犯案，故罪責相同，裁判官以監禁8個月作量刑起點，因兩被告在警隊有積極持續進修，及對警隊有貢獻且曾獲嘉許，故各獲減刑一個月，最終各判囚7個月。

案件編號：KTCC 1464/2022