東呼即應：渠管錯駁纏擾20年 荃灣海濱臭不堪言

東呼即應落區聽民意 斥加裝截流器難根治 荃灣海濱臭足20年，高官開口閉口「每日解決一個問題」，為何市民看到的卻是問題積重難返甚至愈演愈烈。本報率先於2018年揭露由於政府多個部門懶理「駁錯渠」，導致荃灣海濱對出海面成為「臭海」，連申訴專員公署都炮轟屋宇署與環保署嚴重延誤監察等多項問題，惟問題至今始終未解決。《東呼即應》團隊向受影響街坊了解情況，街坊稱一直都有寫信要求政府改善，只可惜未得到政府落實回應。而當局對區內的唐樓與「三無大廈」疏於監管，令亂駁渠道的問題更加嚴重。有議員指出，若渠道出現問題，政府不處理，居民私自維修便會錯駁清水渠，導致環境變得惡劣。立法會早於2017年通過撥款，在荃灣安裝4個旱季截流器，希望改善海濱水質以及附近環境，但外界反映成效相當有限。

荃灣是一個發展超過60年的市區，但對於在此區成長的市民來說，荃灣海濱的臭味問題一直困擾街坊多年。住在荃灣近50年的高先生表示，最早在20至30年前，就已出現臭海問題，現時他間中經過，臭味問題不僅沒改善過，還變得相當嚴重。當局有就該問題加裝氣味監測儀器輔助監測，但是否正視居民訴求。高先生稱，與附近的朋友、居民時常討論臭海的問題，亦曾有人寫信要求當局作出改善，但未有獲落實回應。荃灣居民李小姐也表示，臭味問題令到她避開行海旁一側。另一居民黃先生則表示，政府所投放的臭味凝膠，根本不能夠根治問題。

鄉村污水流入雨水渠 積重難返 20多年來的臭海問題並非一刻產生，那多年來造成問題的原因究竟為何？議員陳恒鑌表示，最主要是多年來渠管錯駁的問題，本身污水渠與清水渠互相獨立流通，因為水渠破損導致二者交叉流通造成污水流入清水渠，帶來臭味，或是某些大廈將污水渠錯駁入清水渠。陳表示這兩方面目前正在慢慢糾正，但進度緩慢。另外，山間鄉村沒有污水渠，污水基本排入河中，導致污水透過大河道的雨水渠排出，令到這一情況一直無法根治。

污水渠錯駁問題並非一朝一夕可解決，根據環保署回覆，荃灣污水渠錯駁個案高達70宗，位置分別在荃灣大涌道、大河道和馬頭壩道附近，同時經3條大型雨水渠流出大海造成臭味。環保署又指，當中36宗個案已被修復，荃灣區雨水排水口的污染物量已減少超過70%。

污泥油漬沉澱 冬季少雨味更濃 荃灣區議員伍俊瑜表示，荃灣建立60多年，區內很多唐樓和「三無大廈」，當污水倒灌時或渠道出現問題，政府不會處理，因而只能由住客自行修理，而自行修理時很自然會找最方便的渠排污水，因此錯駁清水渠。他還指出，可從後巷水渠的顏色，大致分辨到有無污水渠錯駁，正常清水渠用作收集雨水，而未有改善的區段已有油漬與沉積很久的污泥。伍還表示，在現時荃灣公園的寵物公園位置，會興建旱季截流閘，在冬季沒雨水的情況下，氣味相對會濃。

海旁附近的旱季截流器預計最快在2025年開始工程，為期3年，但這方法「治標不治本」，因為截流器只可以分隔臭味，但臭味源頭仍然未得到解決。立法會早於2017年通過撥款在荃灣安裝4個旱季截流器，希望改善海濱水質以及附近環境，但外界表示，成效相當有限。特別是不少居民反映，由於這類截流器有一定體積，而且過濾污水的功能存疑之餘亦會造成噪音問題，令截流器無論設在哪一區，當地居民都群起反對。若當局想根治此問題首先必須加強執法，其次從海床入手清潔海洋本身的污染物，這樣才是名副其實「正本清源」，才能切實解決問題。

荃灣區舊樓欠缺管理，出現錯駁喉管的問題。 東網版面新設計一撳即睇 高先生 東呼即應爆料熱線