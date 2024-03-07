醫健：老有所醫：特製牙膏 助緩牙齒敏感劇痛

對於天生牙質較差及有牙齦萎縮問題者而言，喝一杯凍飲的代價，就是換來劇烈的牙齒痠痛。幾乎每兩個成年人中，就有一個有不同程度的牙齒敏感問題。牙齒敏感問題成因眾多，但大多與牙腳外露有關。以往治療牙齒敏感，需要動小手術封閉外露的牙小管，但現在有新式特製抗敏感牙膏，可提供相近的治療效果。

牙齒的最表層是珐琅質，珐琅質是由沒有神經線和血管的無機物組成。珐琅質下的「象牙質」正正相反，象牙質布滿神經末梢，牙齒敏感主要是由於象牙質外露所引致。如果牙冠的珐琅質或牙根表面的牙齦和牙槽骨，耗損或失去，牙齒就失去保護層，內層的象牙質就會外露。象牙質內滿布微細管道，當牙齒直接接受到外來刺激時，比如吃喝冷熱酸甜食物和飲品，或者刷牙和用牙線時碰觸到牙齒，就會觸動管道的神經末梢，患者就會感到一陣刺痛。

導致象牙質外露的原因有很多，最常見的就是由於我們使用刷毛過硬的牙刷或過度用力刷牙，令珐琅質被刷蝕。另外，晚上有磨牙的習慣，也會令到珐琅質流失。

傳統的診所治療牙齒敏感，多以樹脂（Resin Composite）或玻璃離子水門汀（Glass Ionomer Cement）封閉外露的牙根。因具有一定的侵入性，故主要針對較嚴重的個案。如果敏感是由磨牙造成，牙科醫生可以配製護牙膠給患者使用，以免牙齒因磨牙而繼續耗損。病情輕微者則可定期用抗敏感牙膏，抗敏牙膏內的硝酸鉀（Potassium Nitrate）及精氨酸（Pro Argin），可以減慢神經接收刺痛感覺的速度。由於治療可在家進行及價錢較便宜，故亦日漸普及。

宜用軟毛牙刷 輕力刷牙 至於預防牙齒敏感方面，我們該選用軟毛牙刷刷牙及輕力刷牙；避免頻密吃喝高酸性的食物和飲料、汽水、酸乳酪、紅酒及白酒等，以免牙齒受到酸蝕；以及避免咀嚼堅硬的食物，例如骨頭、硬殼類等，以免珐琅質受損；最後保持充足的睡眠及適量的運動，有助紓緩緊張的生活壓力，減少磨牙情況。老有所醫計劃