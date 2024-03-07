六合彩頭獎4800萬 49 30最旺

【本報訊】六合彩連續4期無人中頭獎，獎金增至3,787萬元。賽馬會表示，預計今晚攪珠若10元一注獨中可獨得4,800萬元。往期曾出現過最多次的號碼為49，不知此次攪珠又會否再現。早前新春金多寶約1.8億元的頭獎由兩名幸運兒瓜分，兩人均是用電腦票投注，若市民想「碰運氣」，除傳統幸運投注站外，電腦票亦不失為一個好選擇。