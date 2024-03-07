疑不符國家教材要求 跨境生被撕中史書地圖頁

【本報訊】本港有中學二年級的中國歷史教科書疑不符國家教材要求，據指一名中二跨境學生過關時，被內地海關的公務人員發現教科書有問題，該人員即場撕去中國歷史教科書內的地圖，又斥相關地圖違反中國法律要求。教育局回應事件指，相關教科書在2020年通過評審，課本當時刊載的「現代中國全圖」及「中國地勢圖」部分內容，與國家的自然資源部去年發布最新版本的中國標準地圖顯示的資料，有不一致的地方，教育局會盡快通知出版社更新。

網傳非個例 均涉同一出版社

網上社交平台專頁「教育刺針」的貼文指，有教師報料稱，北區某中二級跨境生前日（5日）過關時，在內地口岸被截查，搜出一本由現代教育研究社出版的中史教科書，書名為《現代智趣中國歷史（第二冊）》。貼文指，內地公務人員撕去其中一頁，原因是所印製的內地地圖涉違反內地法律要求，且地名也不符，如將「釣魚島」寫成「釣魚台」，以及沒有顯示南海「十段線」。平台又表示，從另一個消息來源得知，自上星期起，文錦渡海關已開始出現相同情況，陸續有學生所持有的同一出版社教科書被撕去相同一頁。