7‧21暴動案 林卓廷辯稱想為衝突降溫

林卓廷

【本報訊】民主黨前議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動。案件昨於區院續審，林卓廷續自辯。林稱當日到達元朗後是打算一直留在港鐵站，因為當時認為「無人咁大膽走去港鐵站公然打人」，但事後才得知其認知是錯誤，並指當時在港鐵站的襲擊規模在香港前所未見。但他強調留在現場只是想為衝突降溫。

7名被告包括林卓廷（46歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。林供稱，早在到達元朗前已致電元朗警民關係組的鄧姓警長，指雞地一帶有白衣人聚集，要求警方盡快驅散在元朗及朗屏港鐵站外圍的白衣人。他指一步出車廂，便聽到有人稱「下面有人打人」，他當時不清楚下面的意思是否付費區位置，決定先去觀察，但他當時相信警方會「盡快做嘢」。

指留在元朗站內較安全 林稱當時沒有離開元朗站的想法，認為留在站內較安全，因白衣人不會進站內但後來才知道「原來可以發生咁嘅事（襲擊事件）」。法官詢問他是否認為西鐵站外打人並不出奇，林稱確經歷過該些事「當時社會係咁」。辯方播放林最初到元朗站大堂片段，期間有男聲表示見到何君堯議員在公園，叫林與何傾談。林供稱當時亦聽到旁邊有人說「你敢唔敢出去？」認為該些人其實是想挑戰他有否膽量去找何，過往經常有此類人士自以為自己「好勇」。法官即詢問：「咁你唔叫佢哋出去？」林指「咁我咪多條罪？煽惑佢哋喎我驚。」 但他坦言確有一刻想過找何傾談，因若何認識白衣人，有可能「幫手撳住佢哋」。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022