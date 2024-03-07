第3季前辦香港購物節 助本土品牌攻內地

【本報訊】商務及經濟發展局成立跨部門「電子商貿發展專責小組」，推行政策協助香港中小企拓展內地電商業務，包括在電商平台舉辦「香港購物節」，提升香港品牌的知名度和拓展內銷市場。商務及經濟發展局局長丘應樺昨在電台節目表示，小組舉行首次會議，討論如何令香港產品利用電子平台進入內地市場，並透露「香港節」將於今年第3季之前舉辦，介紹香港品牌進入內地。又表示要解決包括稅務及如何令香港產品在平台「置頂」等問題。由於涉及倉儲很大的費用，亦要兼顧物流問題。專責小組已向業界了解，獲意見分析，期望盡快提出解決方案。

去年起添40重點企業在港落戶 丘應樺指，政府目標是3年內引入1,100間企業，但過去一年，就已經引入382間企業，連同去年和今年來港落戶的40間重點企業，合共已超過400間，算是超額達成，數字亦比疫情前增加很多，情況令人振奮。他表示，引入的382間企業內，有136間是內地企業，48間是英國企業，30多間來自美國，20多間來自新加坡。他指，現時香港有9,030多間外資企業，比疫情前還要多，認為外商並非如外媒所說對香港的營商環境失去信心。

發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金（BUD專項基金）在2012年成立，目的是協助企業透過發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場，開拓及發展內地市場業務。政府早前向基金注資5億元。丘應樺指，每家企業可申請最多700萬元，當中100萬元可用於電子商貿。但丘應樺指內地市場大，要一步一步走，長遠也期望開拓海外市場。