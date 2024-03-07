陳玉娥選舉完始印傳單 黃俊瑯零花費

陳玉娥

【本報訊】新一屆區議會選舉加設「三會」，即分區、防火和滅罪委員會提名的要求，任何有意參選的人必須先取得足夠三會提名，以致今屆區議會選舉中，有不少人因為未能取得提名，而未能「入閘」。雖然未能入閘，但各候選人都出盡法寶，參選人陳玉娥就竟然在選舉完結後才印刷傳單，而黃俊瑯申報選舉開支為零，崔定邦整個選舉工程亦僅花10元。

陳重用海報橫額絲巾 曾3度參加立法會選舉的陳玉娥，今次區議會選舉中同樣有參選，不過就因未能獲取足夠的三會提名，而未能入閘參選元朗天水圍選區區議員。雖然未能入閘，但陳玉娥仍然在選舉上花費不少，據其向選舉事務處提交的開支可見，陳共花費11,026元，當中用4,477元作選舉廣告開支，作為印傳單、選舉海報和橫額之用。不過她亦相當「環保」，4,500張傳單中，有4,000張為新印，1,500張為重用，所有選舉海報和橫額均為重用。而有2,000張傳單更是在選舉完結一個月後才印刷。

除選舉廣告開支外，陳玉娥亦有花3,917元用於辦公室租金、其他辦公室及運輸開支，其中就有3,200元為在金鐘舉行記者會的租金。至於雜項和個人開支上，她同樣「環保」，都有採用舊物，包括使用3條在2020年購買的絲巾，共花費30元，亦有花30元在「舊物重用」的相片。儘管陳最後未能入閘，但在過程中仍有3,000元的選舉捐獻。

至於上一屆立法會選舉中不派人參選的民主黨，在今次區議會選舉亦有派出數人出選，惟全數未能取得足夠的三會提名，不能入閘。不過民主黨多位候選人在是次選舉中亦沒有花費重金，因此不算「重傷」。以參選油尖旺區的前油尖旺區議會副主席朱子洛為例，他在整個選舉共用2,493元，當中有2,775元為民主黨向其提供的選舉捐獻。同黨參選觀塘東南的葉梓傑則共用2,825元，其所屬政黨則向其提供價值2,775元的服務，作為選舉捐獻。

崔定邦用10元作聚會 另外，有意參選油尖旺區的黃俊瑯申報選舉開支為零，屬同一政黨、同樣未能成功入閘參選西貢將軍澳北的崔定邦，整個選舉工程僅用約10元，全部用作選舉聚會之用。同一政黨的彭意婷選舉開支則為1,306元，其中10元作選舉聚會，1,296元作選舉廣告開支，該廣告為信件，共印180份。

黃俊瑯