有區會參選人獲獻金達35萬 佔經費約8成

新一屆區議會塵埃落定，有關選舉開支出爐，當中有無黨派人士收佔選舉經費約八成的選舉捐獻，達35萬元，更有人收超過選舉經費一倍的選舉捐獻。不過亦有候選人未獲所屬政黨全額資助，即使得票率最高仍需要「自掏腰包」。另外，有中資旅遊公司「撈過界」，「兼職」選舉。

區議會改制後，選區劃大至儼如半個立法會，有不少區議會候選人有收取選舉捐贈。其中現任油尖旺區議員、報稱無政治連繫的關煒㬢，今次選舉所得票數高於曾任油尖旺區議會主席的葉傲冬，共花費約436,147元作為選舉開支，較同區候選人孫逸仙的約253,617元多出近一倍。雖然開支不少，但報稱無政治聯繫的他則得到一位名叫陳麗芳的人捐出35萬元現金，佔其約八成的選舉經費。本報發現，九龍社團恰巧有一名顧問同名陳麗芳，亦有同名的人擔任油尖旺愛心慈善基金主席，未知是否同一人。

得票率最高者 未獲政黨「全包」 同樣報稱無政治聯繫的葵青區地區委員會界別區議員郭慧敏，今次選舉則獲得廣東社團聯會共有9.8萬元現金的選舉捐贈，但由於其選舉支出僅為約42,557元，所以郭慧敏將多出的55,442元捐予名為香港社區網絡有限公司，該慈善團體有承辦民政事務總署於葵青區少數族裔人士支援服務中心。

不過絕非所有候選人都「水源」充足，即使是全港得票率最高的區議員，北區蝴蝶山的姚銘和葵青區青衣選區的盧婉婷，仍未能獲其所屬政黨「全包」選舉經費，需要「自掏腰包」。姚銘的總選舉開支為371,418元，盧婉婷則為496,251元，屬於同一個政黨的二人分別只獲其所屬政黨捐贈369,428元，和417,419元，獲資助金額未能完全覆蓋其總選舉開支。相反，代表該黨出選觀塘西的譚肇卓則獲「全包」選舉經費。

雖然未獲政黨全數資助，但在區議會選舉資助計劃下，得票率超過選區總票數5%的二人仍可獲得政府發還資助，在總發還開支不能超過總選舉開支的一半的情況下，每一票價值16元。以此推算，總得票為20,053票的姚銘和得22,775票的盧婉婷，在總得票率佔當區逾六成選票的情況下，最多可分別獲發還185,709元和248,125元。

中資旅遊公司 揭「撈過界」助選 另外，近年具中資企業背景的人士參政「浮面」，上一屆立法會選舉中已有不少類似背景的人士出選，區議會選舉亦不例外，離島區議會地方選區落敗的鍾美慧，整個選舉工程均由主要辦理與內地相關的旅遊事務和協助辦理回鄉證的香港中國旅行社有限公司協助。中旅社不但協助鍾美慧作造型設計，同時協助做印刷品排版設計和網絡宣傳，服務價值13萬元，佔其約逾33萬元總選舉開支近一半。翻查資料，鍾在區議會選舉簡介職業一欄填報旅行服務業總監，但沒有列明擔任的機構，未知其與中旅社的關係。記者林彥汛、徐家浩