過去一年 逾6.5萬隻活鼠捕獲

【本報訊】本港鼠患嚴重，食環署在過去一年捕獲逾65,000隻活鼠，按年大增近四成。當局將於今年推行新鼠患監察計劃，全面使用熱能探測攝錄機，並運用人工智能技術，分析出現鼠隻的圖像，收集更準確數據，以策劃更有效的防鼠治鼠工作。

當局日前表示，過去一年（2023年2月至2024年1月）捕獲約65,500隻活鼠，較上年度同期約47,200隻增加約39%；當中約26,700隻活鼠由食環署的夜間防治鼠患流動隊捕獲，佔署方同期在全港捕獲活鼠數目超過40%。

推熱能探測 計算「無鼠百分比」 根據相關文件，當局今年起將全面使用新技術進行「鼠隻活動調查」，每半年一次在全港19個分區進行調查。當局會在各分區分層抽樣選出約100個地點安裝熱能探測攝錄機，連續3天於晚上7時至翌晨7時，以每兩分鐘間隔攝取兩張熱成圖像，再運用人工智能技術，協助分析圖像中有否出現鼠隻，並計算出各分區的「無鼠百分比」。當局指，上半年的鼠隻活動調查已經開始，首階段涵蓋灣仔、中西區及東區，預計本月內公布3區的「無鼠百分比」，其餘16個分區的調查亦正分階段進行。

當局又表示，現階段調查涵蓋由食環署提供防治鼠患服務的公眾地方，正研究將調查範圍擴展至由其他部門管轄的地點，例如公共屋邨、公園及休憩用地等。