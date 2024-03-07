擴權打擊準備就緒 阻街物食署可移除

腐爛蔬果立即處置 毋須存凍倉待認領 店舖阻街影響市容，政府繼去年10月大幅調升阻街罰則後，計劃進一步修例，賦權食物環境衞生署人員的執法權力，讓署方人員執法時有權移除阻街物品，亦可立即處置易腐爛物品，毋須儲倉等候物主認領。至於早前已提高的定額罰款，當局決定暫時維持，適當時候會再檢視進一步提高罰則的需要。

公眾諮詢 逾8成支持修例 政府提交立法會的文件交代了去年11月至今年1月期間，政府就修例建議進行公眾諮詢的結果，合共收到1,739份書面意見，每項建議均獲得約八成或以上的支持。文件顯示，當局建議賦權食環署，除了發出定額罰款通知書及提出檢控外，若店舖拒絕在指定時間內移除阻街物品，署方可獨立移除阻街物品，如果當中有易腐爛物品如鮮果、蔬菜等，署方可立即處置，毋須儲存於凍倉等待認領，以減省不必要的儲存成本；若最後檢控不成立，當局會參考現時規管小販法例就物品檢取的安排，付給申索人一筆相等於相關物品價值的款額。

當局同時建議，可根據署方攝錄機所擷取的影像及影片，就店舖阻街的違法行為要求涉事店舖出示商業登記證，並向商業登記業務人發出定額罰款通知書或作出檢控，以提高執法效率。

罰款增至6000元 月均110票控 另外，去年10月政府大幅增加店舖阻街的定額罰款金額，由1,500元調高至6,000元，法庭可判處的最高罰款亦調高至25,000元，最高監禁期則維持3個月。政府指，自新罰款金額生效以來，店舖阻街的情況已有改善，食環署過去3個月平均每月發出110多張定額罰款通知書，比新罰款生效前平均每月500多張減少約80%，可見新增罰則已具一定阻嚇力，認為可先觀察情況，適時檢視再提高罰則的需要。