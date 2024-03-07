觀音借庫人頭湧 香燭店生意旺

【本報訊】全港逾14間廟宇按習俗於農曆正月廿六子時（5日晚上11時）舉行「觀音開庫」，供善信祈福領取，借庫金額由3,000萬元至10億元不等，其中一向香火鼎盛的紅磡觀音廟前晚子時未到，已有大批善信排隊，入廟前要排隊至少一小時。有泰國旅客入鄉隨俗，前往上香參拜，向觀音求財求好運。

善信借庫後面露喜悅 紅磡觀音廟前晚10時許，已有數百善信在廟外「排長龍」，由於人數頗多，善信獲安排先到佛光街遊樂場輪候，再分批入廟。大部分善信坐在地上輪候，或與友人傾談、或玩手機消磨時間，有善信自備櫈仔及清水，明顯有備而來。踏正子時，善信急步魚貫入廟參拜，在燒香拜祭後紛紛取得利是。雖然並非人人抽中最高的10億庫錢，但眾人臉上均露出平安喜悅神情。至昨日凌晨時分，廟外仍有大批市民等候入內。

昨早8時，本報記者亦到現場親身借庫，約需一小時才能入廟。善信許先生排隊近兩個多小時，他指入廟秩序非常流暢，自己5至6年前開始到紅磡觀音廟借庫，往年借得數千萬至一億元，今次借得3.8億元，是歷年之冠，他甚為高興，又指借庫是希望「攞個意頭」。

觀音庫附近的香燭店昨日亦十分熱鬧，人人搶購蓮花燈等拜神物品，店員收錢忙個不停。店員陳小姐透露今年生意已比上年好60%，大多數善信祈求新一年健健康康。