網傳強搭外籍泳裝女肩臂合照 男遊客遭聲討：直情係非禮

【本報訊】網上昨日流傳一段有外籍女泳客在淺水灣，被數名男遊客強行合拍的片段，引來全城熱議。片段顯示數名大叔男遊客，在淺水灣泳灘團團圍着一名穿比堅尼泳衣的外籍女子，先後輪流合照，期間一眾男遊客均「手多多」，強行觸碰女子的身體，包括伸手搭着對方香肩及手臂、摸她背部等；女子有作反抗推卻但不果，被強行抽水臉上流露無奈表情。片段曝光後，引來一片罵聲，網民「鬧爆」男遊客的猖狂行徑與性騷擾無異，呼籲片中女子報案處理。

上載片段者指是在本港淺水灣拍攝，但未有顯示事發日期。片段所見，數名西裝革履、頸掛證件的疑似男遊客，圍着一名身穿比堅尼的外籍女子身邊，其中一名男子二話不說即搭着女子的肩膀合照，女子雖曾將對方的手挪開，但對方仍強行搭膊，着同行的友人以手機拍照，男子得逞後更笑笑口，以手勢比劃示意只是合影。

兩男先後接力 外籍女耍手阻擋 之後另一男子隨即上前「接力」要求合照，女子雖以身體「說不」，既側身欲保持距離，兼耍手擰頭及用手擋示意拒絕，但仍遭另一男子強行摸背搭膊合影，最終無奈下只能戴上太陽眼鏡，等待該群大叔離去。

有關片段昨在各大網上討論區及社交平台瘋傳，網民一致鬧爆該批男遊客的行為，直指「直程（情）係非禮」、「極度無恥」，有人更在留言中標籤執法部門，質問「係咪又要包容，大事化小小事化無？咁樣已構成性騷擾喎」；另有網民引用近日網上流傳的英文句子「DON'T TOUCH HER，YOU ARE NOT THE SAME AGE」（不要觸碰她，你們並非同齡）。亦有網民將事件牽扯港府，質疑港府催谷旅遊業，卻對此類行徑視若無睹，並反諷道「說好香港故事」。