網傳強搭外籍泳裝女肩臂合照 男遊客遭聲討：直情係非禮

有關片段昨在各大網上討論區及社交平台瘋傳,網民一致鬧爆該批男遊客的行為,直指「直程(情)係非禮」、「極度無恥」,有人更在留言中標籤執法部門,質問「係咪又要包容,大事化小小事化無?咁樣已構成性騷擾喎」;另有網民引用近日網上流傳的英文句子「DON'T TOUCH HER,YOU ARE NOT THE SAME AGE」(不要觸碰她,你們並非同齡)。亦有網民將事件牽扯港府,質疑港府催谷旅遊業,卻對此類行徑視若無睹,並反諷道「說好香港故事」。