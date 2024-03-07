酒店業料西安青島客平均留港3天

【本報訊】內地擴大居民可以個人遊身份赴港遊的城市，本港酒店業者認為，由於新增個人遊的兩個城市青島及西安距離香港較遠，預計旅客大多數會預訂酒店在港過夜，估計兩地的旅客平均在港逗留兩至3天，估計新措施對本地遊有刺激作用，3月的酒店訂房率稍升，房價則大致相同。

香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰昨日出席一個電台節目時預計，本月中下旬會有更多西安和青島旅客來港，平均會在香港逗留兩至3天，兩地旅客來港人數上升的情況，料毋須等到五一長假。他又指，3月的酒店預訂率較上月非農曆新年假期的日子高幾個百分點。酒店房價方面，暫時未有太大變化。政府計劃未來每個月都舉行煙火及無人機表演，張認為開放更多個人遊城市對酒店業有正面幫助，可吸引更多遊客，並帶動本地消費及餐飲業。

張又透露，酒店會與網上平台加強合作，例如更多網上推廣，方便旅客可以找到香港的酒店，惟暫時未有計劃與內地景點或者高鐵等合作推出套票。

人手緊絀 冀獲支援聘外勞 至於本港旅遊接待力方面，近一兩年本港業者亦有投資興建新酒店，但酒店服務人員則較緊絀，申請輸入外勞計劃又面臨住宿方面的壓力，期望政府有多些支援。